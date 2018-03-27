Кан: в Молдове шьют одежду практически для всех мировых брендов

По словам Александры Кан, профессиональные навыки молдавских швей признаны мировыми специалистами.

© AFP 2018/ Josh Edelson Какие компании вошли в список самых дорогих брендов в мире

Благодаря этому свои производства в Молдове не боятся открывать даже самые известные бренды.

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Более того, в 2017 году Молдова была принята в Европейский совет моды, что диктует отечественным производителям одежды держать планку европейского качества и добиваться признания в Европе.

"Легче перечислить, для кого не шьют в Молдове. Практически все известные на мировом уровне фирмы либо работали в Молдове, либо работают", — сказала она.

Однако, как часто бывает, бочку с медом портит ложка дегтя. Большой проблемой является нехватка специалистов, что мешает развивать потенциал легкой промышленности страны и пополнять ее бюджет.

"Проблема в том, что мы не можем принимать от них заказы, так как у нас нет рабочей силы. Практически на всех предприятиях количество сотрудников значительно сократилось", — подчеркнула собеседница.

О роли Молдовы в мировой моде рассказала в эфире радиостудии Sputnik председатель Ассоциации патронатов легкой промышленности Александра Кан.