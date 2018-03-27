Политолог: высылка дипломатов не помешает диалогу России с другими странами

Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила политолог Надана Фридрихсон, комментируя высылку российских дипломатов из ряда стран.

В понедельник, 26 марта, 17 стран, в том числе США, Румыния, Канада, Германия, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля". Румынский МИД объявил о высылке одного дипломата.

Эксперты предполагают, что это говорит о формировании в Европе некой коалиции против России.

"Очевидно, что центром притяжения является Англия. Сейчас мы видим, что Франция поддержала политику Лондона, а вслед за ней и Германия. Позиция последней особенно удивила. Я предполагала, что Ангела Меркель все-таки примет более нейтральную позицию", — заявила Надана Фридрихсон в эфире радио Sputnik.

Однако, по словам политолога, такие действия не помешают политическому диалогу между Россией и другими странами.

"В любом случае, Россия примет аналогичные меры. К примеру, обвинения Дональда Трампа, выдвинутые России по делу Сергея Скрипаля, не помешали ему позвонить российскому президенту, поздравить с победой на выборах и анонсировать предстоящую встречу", — подчеркнула Фридрихсон.