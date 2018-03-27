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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: обещания унионистов о повышении зарплат никто спонсировать не будет

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О том, кто будет финансировать обещания лидеров молдавских унионистов о якобы уравнивании зарплат и пенсий в Молдове с румынскими, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

В воскресенье, 25 марта, на главной площади Кишинева прошел митинг сторонников объединения Молдовы и Румынии. Его организаторы заявляли, что в акции примут участие до 100 тысяч человек, однако, по данным правоохранительных органов, идею унионизма собрались поддержать всего лишь около семи тысяч человек.

Во время митинга со сцены неоднократно звучали обещания активистов движения о том, что в случае объединения Молдовы с Румынией, зарплаты и пенсии в республике будут подняты до уровня румынских.

О том, кто будет спонсировать обещания, данные перед многотысячной толпой, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Организаторы митинга вряд ли как-то связаны с официальным Бухарестом. А если это было бы и так, то правительство Румынии явно не собирается никак реагировать на такие заявления", — отметил Корнелиу Чуря.

По словам политолога, у унионистов не осталось поддержки в лице каких-либо авторитетных личностей.

"Среди сторонников унионизма уже давно не наблюдается никаких интеллектуалов или авторитетных лиц. Скорее это — поддержка со стороны молодежи, которой нравятся радикальные идеи", — подчеркнул собеседник.

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Теги:
объединение Молдовы и Румынии, митинг, унионисты, зарплаты, Корнелиу Чуря, Молдова, Политика



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