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Валерий Осталеп
© Sputnik / Miroslav Rotari

Осталеп: высылка российских дипломатов идет в разрез с интересами Молдовы

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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (19)
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Выразив "солидарность" с позицией Запада по "делу Скрипаля" при полном отсутствии информации и доказательной базы по этому поводу, молдавские власти поставили под угрозу интересы республики и ее граждан, считает экс-вице-министр иностранных дел, политолог Валерий Осталеп.

Ранее стало известно о решении Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы объявить персонами нон грата трех дипломатов посольства России в республике. Там отметили, что решение властей Республики Молдова — это знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии, и следствие выводов Совета Европы от 23-24 марта 2018, которые квалифицируют атаку в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международного права. 

Посольство Российской Федерации в Молдове
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
МИДЕИ: Молдова высылает трех российских дипломатов

Комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова решение МИДЕИ, собеседник отметил, что оно никак не вписывается в установленные стратегические отношения с Россией и подписанный с этой страной Базовый договор о дружбе и сотрудничестве.

По словам Валерия Осталепа, в этой ситуации официальные лица республики должны были руководствоваться принципом нейтралитета и не ставить под угрозу интересы граждан республики.

"Мне не в первый раз стыдно за нашу страну и сегодня еще один такой день. Потому что мы — последние люди в Европе, кто может высказываться на высокие геополитические темы. Наш нейтралитет подразумевает определенную нейтральность и необходимость мудрых решений, потому что никто не может сейчас четко объяснить всерьез, что происходит в отношениях между Западом и Россией. И использовать нас, наши интересы и государство в целом просто как элемент солидарности против одной из сторон, я считаю, что это неправильно. Мы не можем знать, что там случилось, у нас нет таких полномочий и возможностей", — отметил он.

Бывший вице-министр иностранных дел уверен, что конформистское решение молдавского МИДЕИ отразится на молдо-российских отношениях. По его мнению, Молдова могла занять более нейтральную позицию в геополитическом споре, как это сделали более серьезные игроки из состава Еврсоюза.

"Я совершенно не сомневаюсь, что все эти действия и поступки Россией не будут забыты. Это понятно. Насколько молдавский народ и наша страна в данном случае заслуживают такого отношения — большой вопрос. Например, Австрия — член ЕС, почему-то не пожелала выразить свою "солидарность" (кстати, это тоже нейтральное государство), а мы пожелали. А если без сарказма, то подобные вещи не делаются без давления и определенной политической спекуляции. И что важно, все эти эмоции пройдут, а поступки еще долгое время будут помниться", — заключил эксперт.

О последствиях объявления молдавским Министерством иностранных дел и европейской интеграции персонами нон-грата трех российских дипломатов Валерий Осталеп рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (19)

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Теги:
дело Скрипаля, высылка дипломатов, Молдова, МИДЕИ, Россия, Валерий Осталеп



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