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Григорий Белостечник
© Sputnik / Miroslav Rotari

Белостечник: дипломы молдавских ВУЗов признаны во всем мире

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О том, какую ценность представляет молдавский диплом за границей, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал ректор Экономической Академии Григорий Белостечник.

Большинство молодых людей в Молдове задумывается о том, в какой ВУЗ поступить еще до окончания двенадцати классов. Многие из них планируют продолжить обучение за границей, однако лишь немногим это удается. Поэтому практически каждого абитуриента интересует вопрос — "Признаются ли молдавские дипломы в других странах?"

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Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik дал ректор Экономической Академии Молдовы Григорий Белостечник.

"Мы являемся частью Болонской системы, а это говорит о том, что мы соответствуем абсолютно всем требованиям, которые выдвинуты европейскими университетами. Наши выпускники, получив высшее образование в республике, легко могут трудоустроиться в любой европейской стране. Дипломы всех молдавских высших учебных заведений признаны, я думаю, во всем мире", — отметил собеседник.

По его словам, Болонская система дает студентам возможность, окончив в Молдове первый цикл обучения — лиценциат, продолжить его за границей.

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"Большинство студентов так и поступают. Они проходят у нас первый цикл, а потом спокойно заканчивают процесс обучения за границей и получают европейский или российский диплом", — подчеркнул Белостечник.

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Теги:
высшее образование, диплом, обучение, Григорий Белостечник, Молдова, Образование



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