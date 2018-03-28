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Оксана Петровская
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Петровская: при помощи России Запад надеется "склеить" ЕС

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Эксперт РИСИ говорит о том, как с помощью России в качестве "общего врага" западные элиты надеются предохранить Евросоюз от распада.

Высылка рядом стран российский дипломатов — это не что иное как попытка отвлечения от реальных проблем ЕС. Более того, это надежда сплотиться перед "общим врагом" и сохранить распадающийся Евросоюз, говорит эксперт РИСИ Оксана Петровская. При этом наибольшую активность в этом проявляют некоторые страны, утверждает аналитик.

"Прежде всего, конечно, это Польша и страны Балтии, которые играют последнее время роль подстрекателей и всячески солидарны с Великобританией в вопросе о наказании России, а также Италия и Нидерланды. Такое их поведение в первую очередь сопряжено с ярко выраженной русофобией, так как конкретных оснований для применения таких санкций у Евросоюза нет", — сказала эксперт.

Наибольшую активность в политике, которую эксперт считает русофобской, проявляет Польша и страны плывущие в фарватере США.

На самом деле Россия сегодня выступает фактором объединения Евросоюза, который распадается. Речь идет о противоборстве Восточной Европы и Западной. Польшу больше всего устраивает "общая война" с Россией, поскольку она заставляет Евросоюз мягче смотреть на саму Польшу. Как известно, сейчас идут разбирательства по Польше. К ней может быть применена седьмая статья Договора о ЕС", — отметила Петровская.

Теги:
высылка дипломатов, Оксана Петровская, США, ЕС, Россия



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