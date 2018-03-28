Яниев: спасут ли Молдову греческие анархисты

Председатель Общества греческой культуры говорит о традициях политической жизни Греции и о том, применимы ли они к нашей стране

В Греции сильны анархические традиции — уличные акции протеста, захваты анархистами университетов и телевизионных студий, столкновения с полицией — все это давно стало частью политической жизни и политической культуры этой южной страны.

Несмотря на серьезные экономические проблемы Греции, нашим гражданам она по-прежнему кажется привлекательной не только для туристических поездок, но и для переезда туда на ПМЖ. Применимы ли политические стандарты Греции к Молдове? Можно ли сказать, что нашей стране не хватает анархистов? Нужны ли нам массовые акции протеста и "уличной демократии"? За ответом на эти вопросы Sputnik Молдова обратился к Председателю общества греческой культуры Владимиру Яниеву.

"Я и мои коллеги из Греческой диаспоры воспринимаем подобные происшествия и события в Греции как "разгул демократии" — есть такое выражение. Сейчас, зачастую, греческие полицейские боятся леваков и анархистов, которые громят все вокруг. У них права человека, их нельзя трогать. Вот это издержки", — сказал Яниев.

У Молдовы был опыт погромов, и его нельзя назвать положительным, уверен собеседник.

"К превеликому сожалению, мы тоже испытали это на своей шкуре, в апреле 2009 года, когда тоже громили все и вся. Ведь это наше достояние, нам это восстанавливать. Анархисты люди горячие, и важно пускать их энергию в созидательное русло, хотя есть те, кто считает иначе — что общество нужно взбудоражить. Кинуть ежа, как говорится", — резюмировал собеседник.