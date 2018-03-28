Гаспарян: Sputnik и RT испытывают сильнейшее психологическое давление

Против МИА Sputnik в Великобритании применили новые репрессивные меры — его исключили из Торговой палаты Эдинбурга, само агентство при этом усматривает в этом политические мотивы.

Как сообщили в пресс-службе Sputnik UK, членство в Торговой палате было прекращено на фоне растущего давления СМИ после решения городского совета Эдинбурга, который призвал прекратить отношения с компанией.

По мнению журналиста и писателя Армена Гаспаряна, западные страны ведут достаточно грязную игру.

"Беспрецедентные меры психологического давления, которые испытывают сегодня телеканал Russia Tooday и МИА Sputnik со стороны западных стран, вполне понятны. В условиях ведения очень грязной информационной кампании против России, в качестве оружия используются нападки на журналистов", — отметил Гаспарян.

По мнению эксперта, даже во времена противостояния СССР и Запада таким способом никто не решался действовать.

"Напрашивается параллель с событиями первой Холодной войны. Тогда градус ненависти к Советскому Союзу был невероятно высок. Западные журналисты позволяли себе массу всего говорить по отношению к Москве. Тем же самым занимались и политики. Но грань никогда не переступали, и подобных нападок на советские СМИ быть тогда просто не могло", — резюмировал эксперт.