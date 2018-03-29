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Джульетто Кьеза
© Sputnik / Miroslav Rotari

Джульетто Кьеза: я не конспиролог, я журналист

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Итальянский писатель и журналист в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, верит ли он в теорию заговора и что связывает теракты 11 сентября 2001 года и дело Скрипаля

Известный итальянский журналист, писатель и общественный деятель часто слышит обвинения в конспирологии и излишней вере в теорию заговора. В эфире радиостудии Sputnik Молдова Кьеза отметает эти обвинения и отвечает на вопрос — конспиролог ли он.

"Абсолютно нет! Я журналист. И занимаюсь этим уже 30 лет. Думаю, журналист должен тщательно смотреть на ту информацию, что ему дают. Ведь вся система информации фальшивая. Я не могу ей верить. Когда мне дают какие-либо объяснения, я желаю их проверить", — сказал Кьеза.

Джульетто Кьеза стал широко известен после того как выступил с критикой официальной версии терактов 11 сентября 2001 года, именно тогда мнения насчет его расследований разделились. Кьеза объясняет желание расследовать или, как говорят в русскоязычном интернете, "срывать покровы", критическим складом ума.

"Когда я вижу, что мне подсовывают ложную информацию, то моя профессиональная обязанность сказать правду. Когда я начал изучать 11 сентября, я почувствовал, что версия несостоятельна, что она не выдерживает критики. Я не знаю, что точно происходило 11 сентября, это знают секретные службы. Но я знаю, что они врали. Значит есть, что скрывать", — сказал журналист.

Более того, по его мнению, громкое дело об отравлении Скрипаля и его дочери также выстроено на изначально ложной версии.
"Это не конспирология, это анализ событий. Смотрите, сейчас Скрипаль. Они нам дали версию. На основании чего? Я хочу увидеть все данные, но их не дают. Они просто думают, что виновата Россия", — резюмировал собеседник.




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