Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Глава министерства финансов Октавиан Армашу рассказал в эфире радиостудии Sputnik, чем обусловлена стабильность лея, и как поведет себя обменный курс молдавской валюты в ближайшие месяцы.

Так сложилось, что наши граждане привыкли откладывать деньги "на черный день". Случись какое-то торжество, будь то свадьба или, не дай Бог, горе, гражданин Молдовы достает из "кубышки" нужную сумму, и покрывает необходимые расходы.

Однако наученные горьким опытом скачков обменных курсов основных валют на протяжении последних пятнадцати лет жители Молдовы всегда хорошо обдумывают, в чем хранить кровно нажитые сбережения.

Но и тут бывают промахи: те, кто доверял доллару, "обожглись на зеленом американце", когда его курс всего лишь за год упал до отметки в 16 леев 60 банов за единицу. Предпочитавшие хранить деньги в евро, что называется, "погорели" меньше. Но сегодня есть и те, кто доверяет молдавским леям.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: останется ли обменный курс молдавского лея таким же крепким?

Ответ на этот вопрос в эфире дал министр финансов Молдовы Октавиан Армашу.

"Курс лея сегодня поддерживается сугубо рыночными методами. Никакими финансовыми интервенциями Нацбанк курс лея не поддерживает. Молдавскому потребителю такая ситуация выгодна. Почему растет лей? Потому что предложение на валютном рынке больше, чем спрос. Речь идет о валюте, поступающей от экспорта, и в виде денежных переводов. Мы не успеваем все эти деньги осваивать", — заявил Армашу.