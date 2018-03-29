Брутер: Молдова обречена на партнерство с Россией, но с оглядкой на ЕС

Политолог Владимир Брутер в эфире радиостудии Sputnik рассказал о том, удастся ли политикам наладить двухвекторную внешнюю политику, которая приносила бы максимальную пользу экономике Молдовы.

Политическая жизнь в Молдове с каждым отсчитываемым до парламентских выборов днем становится все более насыщенной. Социалисты заявляют о необходимости перехода к президентской форме правления в Молдове, правительство твердит о необходимости выполнения перечня реформ, за имплементацию которых взяло на себя ответственность при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Это, собственно, и является залогом возобновления макро-финансирования Молдовы со стороны западных кредиторов.

Между тем, население страны, в подавляющем большинстве своем, заявляет о том, что республика движется в неправильном направлении. Уровнем жизни многие недовольны и симпатизируют левым политическим силам, ратующим за паритет во внешней политике страны, за возобновление полнокровных торгово-экономических связей с Российской Федерацией, но с сохранением наработанных кооперационных контактов с Евросоюзом.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил задаться вопросом: удастся ли молдавским политикам после парламентских выборов наладить партнерские отношения с Российской Федерацией, не растеряв наработанных контактов с ЕС?

Об этом в эфире рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Многовекторность — это инструмент, императив внутренней политики. Движение исключительно на Запад не приведет Молдову к успеху. Да и в России никогда не заявляли о том, что Молдова должна проводить исключительно пророссийскую политику, особенно, учитывая географическое положение республики. Важно, чтобы к молдавским политикам пришло понимание того, что без налаживания кооперационных связей, без партнерства с Россией экономического успеха республике не видать", — подчеркнул Брутер.