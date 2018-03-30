Полковник: контрактная армия Молдове не "по карману"

Полковник в резерве Юрий Чофу в эфире радиостудии Sputnik рассказал о том, сможет ли Молдова реально построить профессиональную, контрактную армию.

Правительство заявило о необходимости перехода на профессиональную или контрактную армию. В частности, в комментарии для прессы министр обороны республики Еуджен Стурза сообщил о том, что в ведомстве рассчитывают на увеличение бюджетных ассигнований на оборону, как минимум, в два раза.

Однако и сроки для этого понадобятся немалые — до 10 лет.

О том, нужно ли республике такое дорогое удовольствие, как контрактная армия, и способно ли государство воплотить такой амбициозный проект в жизнь, в эфире радиостудии Sputnik рассказал полковник в резерве Национальной армии, председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы Юрий Чофу.

Где Минобороны Молдовы возьмет деньги на армию по контракту>>>

"Вопрос о контрактной армии ставился на рассмотрение еще в конце 90-х годов. Тогда были проведены расчеты, которые показали, что в ближайшие пятьдесят лет Молдова финансово не сможет обеспечивать содержание контрактной армии. Молдова — одна из беднейших стран ЕС, при таком незавидном финансовом положении ни о каком перевооружении и контрактной службе и речи быть не может. Контрактная армия — "золотая" мечта для Молдовы", — подчеркнул Юрий Чофу.