Хотиняну: пересадка органов от внезапно умерших живым - необходима

Десятки людей в Молдове сегодня страдают от неизлечимых заболеваний печени и почек.
Сотни глаз, в которых теплится надежда на исцеление, десятки судеб, полностью зависящих от профессионализма врачей-трансплантологов и, конечно же, от везения. Ведь поиск донора зачастую становится испытанием как для больного, так и для его близких, для них каждый день — на вес золота, каждый час — постоянная борьба за жизнь.
Пересадка органов гражданам Молдовы оплачивается государством>>>
Однако, могут ли сберечь драгоценные часы ожидания донорские органы, заимствованные у пациентов, у которых наступила смерть мозга, дают ли согласие на такую процедуру родственники и не противится ли такой новейшей медицинской практике молдавская православная церковь?
Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Хотиняну.