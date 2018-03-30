Хотиняну: пересадка органов от внезапно умерших живым - необходима

Профессор Владимир Хотиняну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему такая щепетильная процедура, как заимствование донорских органов у людей, у которых наступила смерть мозга, должна осуществляться.

Десятки людей в Молдове сегодня страдают от неизлечимых заболеваний печени и почек.

© Sputnik/ Максим Богодвид Доноры крови в Молдове - забытые спасители жизней

Сотни глаз, в которых теплится надежда на исцеление, десятки судеб, полностью зависящих от профессионализма врачей-трансплантологов и, конечно же, от везения. Ведь поиск донора зачастую становится испытанием как для больного, так и для его близких, для них каждый день — на вес золота, каждый час — постоянная борьба за жизнь.

Пересадка органов гражданам Молдовы оплачивается государством>>>

Однако, могут ли сберечь драгоценные часы ожидания донорские органы, заимствованные у пациентов, у которых наступила смерть мозга, дают ли согласие на такую процедуру родственники и не противится ли такой новейшей медицинской практике молдавская православная церковь?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Хотиняну.