17:27 30 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин
© Photo: svpressa.ru

Политолог: война между Саудовской Аравией и Ираном не исключена

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
35 0 0

Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik рассказал о возможном развитии событий в случае вероятного военного конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд предупредил об угрозе военного конфликта с Ираном через 10-15 лет.

По сообщению РИА Новости, в интервью газете The Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке оружия повстанцам в Йемене, где с 2014 года продолжается конфликт между хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками.

По мнению российского политолога, директора московского офиса компании Urus Advisory Алексея Панина, военное столкновение Саудовской Аравии и Ирана крайне опасно, поскольку может распространиться на весь Евразийский регион.

"Такой конфликт, несомненно, выйдет за пределы регионального. Причина в том, что даже если изначально в нем будут участвовать только две страны — Саудовская Аравия и Иран — возможностей этих двух стран вполне достаточно, чтобы развязать очень серьезный военный конфликт, в который очень быстро окажется втянутой вся Евразия", — считает Панин.

Собеседник радио Sputnik назвал "неуместными" заявления о возможной войне между двумя странами Персидского залива. В то же время он считает подобный сценарий вполне вероятным.

"Определенно Соединенным Штатам было бы крайне невыгодно выходить из "ядерной сделки". Выйдя из нее, в краткосрочной перспективе они еще раз показывают, какие серьезные люди в Америке пришли к власти. А в долгосрочной перспективе они распаковывают целый клубок новых проблем на Ближнем Востоке, при том, что старые проблемы не только не решены, но и нарастают. Тем не менее, как показывает практика, понимание будущих проблем не останавливает американцев — это было и в Ливии, и в Ираке и в других местах. Поэтому такой кризисный сценарий, хотя он выглядит совершенно удручающе, он абсолютно возможен", — заключил Алексей Панин. 

По теме

Иранская сделка: США теряют мировую гегемонию
Иранские эксперты: ядерная доктрина США - угроза всему миру и человечеству
Джулиан Ассанж полагает, что США готовятся к войне с Ираном
Ермаков: США стимулируют Иран вернуться к разработкам ядерного оружия
Теги:
Саудовская Аравия, иран, война, Алексей Панин



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

  • Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
    Рука помощи

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерово.

  • Сыр
    Стоп-сыр

    Сыр с белорусского Щучинского маслосырзавода попал под запрет в России, в отношении еще трех предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

  • Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
    Я остаюсь!

    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили опроверг распространившуюся информацию о том, что он покидает занимаемую должность.

  • Абхазо-российская граница.
    Растительный запрет

    Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения.

  • Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева
    Помоги мне!

    Актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась за помощью к певцу Эмину Агаларову.

  • Выставка оборонных технологий ArmHiTec 2018 в Ереване
    Армения – флоту!

    Как завод в армянском городе Гюмри, где почти вымерла промышленность, работает на крупнейших судостроителей России.

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

  • МЧС Узбекистана
    Три часа на сборы!

    Группа узбекских спасателей должна будет в течение трех часов выезжать для оказания помощи гражданам республики, пострадавшим за границей.

  • Борис Шмелев
    Грузия под давлением

    Профессор Борис Шмелев рассказал Sputnik об итогах дискуссий в Женеве, где обсуждались меры по повышению доверия на Южном Кавказе.

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Учебная эвакуация в торговом центре Кишинева
Как прошла учебная эвакуация в одном из торговых центров Кишинева
Испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат
Испытания МБР тяжёлого класса "Сармат" на космодроме "Плесецк"
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться