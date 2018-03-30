Эксперт: дороги ЕС недостаточно хороши для американских танков

Военный эксперт Борис Рожин уверен, что оценка технических возможностей транспортных коридоров ряда стран ЕС связана с планами по расширению военного присутствия США в Европе.

В 2017 году в ходе председательства Эстонии в Евросоюзе провели оценку транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора (в который входят Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Германия, Нидерланды, Польша и Финляндия). Выяснилось, что некоторые виды вооружений и военной техники не могут перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за габаритов и массы.

По сообщению РИА Новости, в связи с этим до конца 2019 года ЕС проведет проверку всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке военной техники. Сообщается, что в случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры Европейского союза.

По словам эксперта российского Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, планы Еврокомиссии связаны с анонсируемым увеличением военного контингента США в Европе.

"Это делается для облегчения переброски механизированных соединений США и, возможно, Великобритании, Западной Европы в Польшу и Прибалтику. Реализуемая стратегия сдерживания России будет подразумевать увеличение военных контингентов США и НАТО на наших западных границах, в том числе, путем переброски из США дополнительных соединений. Это, как правило, единицы тяжелой и легкой бронетехники. Соответственно, под эти мероприятия ведется подготовка", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия адекватно ответит на действия США в Европе.

"Увеличение военных контингентов российской армии на западном направлении будет неизбежным ответом на эти меры", — заключил он.