Экономист: объясню, почему люди на самом деле уезжают из Молдовы

Эксперт Татьяна Ларюшина говорит о том, что уровень зарплат вовсе не главная мотивация к отъезду из страны

С момента обретения независимости экономика Молдовы переживала разные состояния — глубокое пике, некоторый подъем, расцвет некоторых отраслей, кризис. Постоянным при этом оставалось только одно — тенденция к отъезду трудоспособного населения из страны. Причин этого множество.

"Мы прошли этап экономического бума в 2008 году, когда в самых бурно растущих отраслях, в строительстве, например, заработная плата у нас практически сравнялась с той, ради которой уезжали на стройки Германии. На вопрос — почему вы уезжаете, ответ был конкретным. Людям мало зарплаты. Нужны еще условия труда", — сказала Ларюшина.

Ориентироваться только на один показатель — на уровень оплаты труда, либо на уровень цен, неправильно и рискованно, продолжает эксперт. Качество жизни включает в себя множество факторов и именно за ним люди едут за рубеж.

"Перспективы должны быть видны человеку, который нанимается на работу. В Молдове этого, увы, нет. Я даже не говорю про охрану труда, про соблюдение трудового законодательства. После вопроса о материальном обеспечении всегда встает вопрос о качестве жизни, о комплексе условий ради которых люди и уезжают из нашей страны", — объяснила собеседница.