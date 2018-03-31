Реницэ: 70% деревень и сел в Молдове исчезнет

Аналитик говорит о поздней урбанизации в Молдове и ее последствиях для сельских жителей

Молдавское село — это один из главных символов страны, которую до сих пор часто пишут и произносят с приставкой "аграрная". Вместе с тем статистика утверждает — это не так. Доля сельскохозяйственного производства в стране уже не превалирует. Новые условия и реалии меняют привычный уклад. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит публицист и аналитик Валерий Реницэ.

"Еще неизвестно сколько человек должно у нас сейчас жить. Во времена СССР у нас была самая большая плотность населения. Сейчас это неоправданно. Сельское хозяйство сейчас ведут по другому методу, более прогрессивному", — сказал Реницэ.

Молдавское село, в его привычном виде, вскоре останется только в памяти людской и художественных произведениях, утверждает аналитик.

"Думаю, 70 % деревень и сел в Молдове исчезнет. Будут существовать компании, где в сельхозпроизводстве будет занято человек 15-20. Которые смогут обслуживать 300 гектаров. Раньше эту площадь обслуживало крупное село. Люди уйдут из сел, останутся некоторые села как спальные районы. Лет через 15-20 все это стабилизируется, и мы увидим, что плохо, а что хорошо", — резюмировал собеседник.