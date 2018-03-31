Эксперт: объясню, разрушает ли экономику Молдовы ВТО

Экономический эксперт Галина Шеларь говорит о том, является ли мнение о вреде ВТО конспирологией или реальностью

Более 130 стран объединены Всемирной торговой организацией, регулирующей и регламентирующей правила мировой торговли. Молдова вступила в эту организацию в далеком уже 2001 году и с тех пор слышны голоса скептиков, утверждающих, что ВТО — это кабала, разрушающая экономику небольших и слабых стран. Подобное мнение комментирует экономический эксперт Галина Шеларь.

"Меня уже перестало удивлять, когда проблемы конкретной, пусть и небольшой страны, перекладываются с больной головы на здоровую. Никто силком не тянул Молдову ни в ВТО, ни в МВФ, ни в членство в Мировом банке. Каждая из этих международных организаций имеет свои правила и нормы поведения", — объяснила Шеларь.

Мир огромен и цивилизованные отношения с другими странами это обязательный атрибут существования любого государства, торговые отношения должны регулироваться общими правилами, продолжает собеседница.

"То, что мы начали присматриваться к ВТО с начала нашей независимой истории, по-моему, нормально. Если ты живешь в большом мире и торгуешь с большим миром, ты должен знать правила и порядки, как эта торговля осуществляется", — резюмировала экономист.