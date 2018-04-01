Прядка: скоро дроны будут доставлять заказчикам пищу и одежду

Авиаэксперт Виктор Прядка рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, как дроны нашли широкое применение в оборонной промышленности, мирной жизни и служат человеку в повседневной жизни.

Взрывной рост рынка авиадронов в мире придется на следующее десятилетие, ожидается, что к этому времени ведущие страны сформируют условия для массового применения таких инноваций.

За последние два года наибольшее распространение беспилотные авиационные суда получили в мониторинге инфрастуктурных объектов — 23%, примерно в том же процентном соотношении дроны используются в сельском хозяйстве, видеопроизводстве и рекламе.

Не так часто квадрокоптеры встречаются в строительстве, картографировании и геодезии — по 10 процентов на каждую отрасль. Между тем наиболее высокий потенциал дроны имеют в отраслях связи, экологии, поиске и спасении людей, где их применяемость составляет пока не более 4 процентов.

О том, как дроны скоро будут осуществлять коммерческие доставки заказчикам, в эфире радиостудии Sputnik рассказал авиаэксперт Виктор Прядка.

"Дроны широко используются, как в военных, так и в мирных целях. Сегодня квадрокоптеры используются для патрулирования лесных массивов. Возможно, что при помощи дронов будет осуществляться доставка заказных грузов, посылок из торговых центров, предметов одежды, пищу и так далее. Единственное, что применение дронов в населенных пунктах должно быть разрешено законодательно", — заявил эксперт.