Кан: молдавским производителям легче работать на иностранцев, чем на себя

О том, почему молдавским производителям одежды легче работать на зарубежных партнеров, чем создавать собственную марку в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала председатель Ассоциации патронатов легкой промышленности (APIUS) Александра Кан.

Услугами молдавских швей пользуются не только местные производители, но и всемирно известные бренды. Выполняя заказы зарубежных партнеров, местные фабрики не торопятся выпускать продукцию под собственным именем.

О том, почему молдавские производители одежды предпочитают работать на зарубежных партнеров, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала председатель Ассоциации патронатов легкой промышленности (APIUS) Александра Кан.

"Конечно, работать на иностранных заказчиков легче, чем создавать собственную торговую марку. Работая на кого-то, мы просто воплощаем идеи других дизайнеров. Вся произведенная продукция будет отдана заказчику, и не придется беспокоиться о том, удастся ли ее реализовать", — отметила собеседница.

По ее словам, для того чтобы компания вышла на мировой рынок под собственным именем может понадобится не один десяток лет. А реализация продукции только на внутреннем рынке не сможет покрыть расходы на содержание фабрики.

"Как правило, у тех, кто работает исключительно на внутренний рынок маленькие фабрики из 10-15 человек. Очень трудно продать на местном рынке продукцию, чтобы обеспечить работу этих самых пятнадцати человек. Так что, им выгоднее экспортировать свой товар, но только от своего имени, а не обслуживая иностранных заказчиков, так как и добавленная стоимость в первом случае выше", — подчеркнула Александра Кан.