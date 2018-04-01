Акопян: разработчики игр ориентируются на жизненные проблемы людей

Эксперт по компьютерным играм Геворг Акопян рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, почему события из реальной жизни так четко отражаются в популярных "квестах".

Эксперты назвали пять компьютерных игр, демонстрирующих проблемы современности. Группа социологов, психологов и сценаристов провела исследование и выявила реальные проблемы, которые нашли отражение в играх.

Рейтинг возглавили трудности с доступным жилищем из популярной игры "Final Fantasy". Второе место занимают сексизм и расизм в видеоигре "Rust". На третьем месте "Throne: Kingdom At War" — там не было выявлено никакой возможности всемирного равенства. Четвертое и пятое места заняли "Second Life" и "Black Desert Online", в которых политика может довести народ до голода, прослеживается классовое неравенство и социальные проблемы.

О том, как виртуальное, компьютерное, игровое зазеркалье отражает проблемы реальной жизни человека, в эфире радиостудии Sputnik рассказал эксперт по популярным "квестам" Геворг Акопян.