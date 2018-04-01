Кулева: почему иностранцы едут к молдавским косметологам

Эксперт в области туризма Прасковья Кулева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, каких врачей чаще всего посещают иностранцы в республике.

Услугами молдавских стоматологов, косметологов и пластических хирургов все чаще пользуются иностранцы. Их стоимость, слишком высокая для местных жителей, является вполне приемлемой для иностранцев.

"У нас уже есть практика в этом направлении. Зачастую, туристы, приезжающие в Молдову хотят не только посмотреть страну, но и пройти медицинское обследование. Причем, приезжают гости не только к стоматологам и пластическим хирургам, но и часто к косметологам. Эти процедуры делают у нас в стране хорошо, поэтому спрос есть", — рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева.

Собеседница отметила, что записи к молдавским специалистам идут на месяцы вперед.

"Особенно часто к таким услугам прибегают немцы и итальянцы. Среди иностранцев молдавские врачи востребованы, поэтому записи идут почти на пол года вперед", — заявила эксперт.

По ее словам, на данный момент процент туристов, приезжающих с целью медицинского обследования не так велик, и составляет всего 5-8% от общего числа туристов, однако, эксперты уверены, что этот показатель будет расти.