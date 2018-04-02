Шова: в Кишиневе работает 85% камер видеонаблюдения на дорогах

Система видеонаблюдения была запущена 15 января 2014 года. Всего за первые две недели ее работы было зафиксировано порядка 100 тысяч нарушений.
Половину сумм от штрафов получают собственники радаров>>>
По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, за три года работы количество нарушений сократилось благодаря сформированной штрафами сознательности и хорошей памяти.
"Принцип работы системы мониторинга за трафиком не изменился. Работоспособность тоже не изменилась. Дело в том, что в 2014 году это было что-то новое, водители привыкали к этой системе. Сегодня водители стали более дисциплинированными. И второе — практически все уже знают, где находятся радары, и при проезде через этот участок дороги просто меньше нарушают или вообще не нарушают", — отметил он.
По информации Андриана Шовы, в настоящий момент на дорогах Кишинева работают 302 камеры, что составляет 85% от общего числа.