Грамма: нигде нет такой вражды между врачом и пациентом, как в Молдове

Собеседница уверена, что причиной споров чаще всего становится то, что врачи не всегда рассказывают пациентам обо всех возможных негативных последствиях.

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"Нет дыма без огня, поэтому я допускаю, что недовольства пациентов имеют место. Но то, что происходит сейчас у нас в стране, с точки зрения морали и этики очень неправильно. Иногда пациенты ждут от врачей невозможного. Проблема медицинских работников в том, что они не рассказывают пациенту обо всех рисках и всех возможных негативных последствиях. Чаще всего они это делают, чтобы защитить пациента, видя, что он надеется на лучшее. Но когда происходит худшее, на врача сразу сыпется шквал обвинений, потому что пациент не знал заранее, что такое может случиться", — отметила Родика Грамма.

По ее словам, нигде в мире нет такой ожесточенной борьбы между пациентами и врачами.

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"Я не исключаю, что есть случаи врачебных ошибок, но не нужно все это сваливать в кучу. Когда начинаются все эти массовые недовольства и обсуждения, это очень унижает врача. Складывается впечатление, что у нас две воюющие стороны — врачи и пациенты. Нигде в мире больше нет такой вражды между ними. И это крайне неправильный подход", — заключила медицинский эксперт.