Священник: для православных Страстная неделя - самая важная в году

Настоятель кишиневского храма Святого Георгия Николай Флоринский в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, что можно, а что нельзя делать православным христианам в Страстную седмицу.

С понедельника, второго апреля, у православных христиан начинается Страстная неделя. Каждому из семи дней присущи свои особенности. Согласно священному писанию, неделя весьма насыщенна событиями, происходившими перед светлым праздником Святого Воскресения.

О том, что можно, а что нельзя делать в Страстную неделю, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал настоятель кишиневского храма Святого Георгия Николай Флоринский.

"Страстная седмица — действительно самая важная неделя, наверное, во всем году. Каждый день Великой недели вспоминается одно из событий, происходивших с Христом перед Пасхой. Этот праздник издавна был глубоко семейным. Все люди оставались дома, делали все необходимые приготовления. Это своего рода таинство, которое нельзя нарушать", — отметил священник.

По его словам, пятница является самым строгим днем поста, когда нужно не только отказаться от пищи, но и очиститься духовно.

"В пятницу церковь вспоминает день смерти Христа, он самый скорбный из всей недели и самый постный. Те, кто в этот день не может прийти в церковь, должен хотя бы душой выразить свое сочувствие. В субботу наступает день покоя. Страстная неделя приглашает нас сопереживать, быть соучастниками тех событий и богослужений", — подчеркнул Флоринский.