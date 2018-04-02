Букштейн: бороться нужно не с хакерами, а с инсайдерами

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн рассказал в эфире радио Sputnik о том, как на краже персональных данных делают бизнес.

Группа хакеров в Соединенных Штатах Америки украла данные пяти миллионов банковских карт. Эксперты предполагают, что за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, выставившая на продажу данные 125 тысяч кредитных карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн отметил в эфире радио Sputnik, что с кражей персональных данных, в том числе и банковских карт, сталкиваются практически все страны.

"Кражи данных банковских карт происходят регулярно во всех странах — либо банковская защита не очень действует, либо хакерская группа хорошо подготовлена и вооружена программным обеспечением, чтобы это делать. Защититься от этого можно, но нужно понимать, что пять миллионов карт — просто огромная цифра. На российские банки тоже были атаки, но у нас вопросам безопасности уделяют пристальное внимание", — отметил Букштейн.

По словам эксперта, кража персональных данных уже давно превратилась в нелегальный бизнес.

"Украденная информация всегда потом выставляется в интернет на продажу. Это уже бизнес, а не развлечение для мальчиков, которые нахватались каких-то знаний. Просто так похищение не происходит. Значит, где-то допущена слабина, или, что очень вероятно, есть инсайдер, который эти данные сдает. Об этом никогда не говорят. Чтобы бороться с теми, кто выносит данные "за периметр", нужно прежде всего обеспечить защиту изнутри", — заключил эксперт.