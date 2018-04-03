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Николай Саприн
© Photo: Facebook / Nikolay Saprin

Эксперт: бойкотом ЧМ по футболу команды могут нанести вред самим себе

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Спортивный комментатор Николай Саприн рассказал о том, к чему приведет бойкот чемпионата мира по футболу.

Очередной, 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Впервые страной-хозяйкой чемпионата стала Российская Федерация. Омрачить предстоящее событие может бойкот ряда стран, к которому уже призывают Великобритания и Литва.

Как отметил в эфире радиостудии Sputnik Литва спортивный комментатор Николай Саприн, такими мерами политики, в первую очередь, накажут своих спортсменов.

"Бойкот, конечно, скажется на качестве самого чемпионата мира, но ударит не столько по самому событию, сколько по тем командам, которые не приедут. Мне кажется, это слишком крайняя мера. Те футболисты, которые могли бы приехать, как раз сейчас находятся в своей лучшей форме для того, чтобы выигрывать такие крупные соревнования, занимать там призовые места. А в данном случае политики просто лишают спортсменов этого шанса", — отметил спортивный эксперт.

По его словам, бойкотируя предстоящий чемпионат мира в России, команда может быть дисквалифицирована и не допущена к следующему турниру.

"Отказ от участия может повлечь санкции в отношении тех команд, которые откажутся от участия. Так, уже на следующий чемпионат мира в Катаре они попасть не смогут, они просто будут дисквалифицированы", — заключил Николай Саприн.

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Теги:
ЧМ-2018 по футболу, бойкот, футбол, Чемпионат мира по футболу, Николай Саприн, Спорт



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