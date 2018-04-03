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Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мокану: жители Молдовы хотят в ЕАЭС, потому что с Россией лучше

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Социолог Виктор Мокану в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил, почему жители Молдовы предпочитают интеграции в ЕС вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Согласно опросу общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, в случае проведения всенародного референдума по вопросу выбора внешнеполитического вектора страны, 41,2% жителей Молдовы проголосовали бы за вступление ЕАЭС (в январе 2018 года — 41,1%). В то же время, за вступление в ЕС высказались 35,6% респондентов (против 38,5% по результатам прошлого опроса). 

ЕАЭС
© Sputnik/ Asatur Yesayants
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По словам организатора исследования, руководителя Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктора Мокану, сторонники евроинтеграции связывают свое будущее с ЕС в первую очередь потому, что туда уехали их близкие. Кроме того, люди надеются, что им помогут реформы, проводимые с помощью Евросоюза, и финансовая помощь, выделяемая европейскими фондами.

Однако судя по результатам исследования, разочарованных в европейском векторе становится все больше. Виктор Мокану объяснил, почему.

"Сейчас число евроскептиков выросло. Во-первых, потому что большинство населения, особенно молодежи, выехало за рубеж. Остались люди преклонного возраста, которые нуждаются в хороших санитарных условиях, качественных медицинских услугах. И, когда их спрашиваешь, почему вы — за Европейский союз, многие объясняют это тем, что в Европе работают их дети", — отметил собеседник.

Вместе с тем социологический опрос показывает устойчивые позиции сторонников евразийского пути развития Молдовы, которых становится больше.

"Они связывают свой выбор с тем, что Молдова — аграрная страна, и, если мы вступим в Евразийский союз, значит, сможем продавать больше продукции с высокой добавочной стоимостью. Люди говорят, что мы можем вырваться из нынешней нищеты, не потеряем молдавское село, и решится приднестровский вопрос. Они уверены, что Россия поможет Молдове, если мы войдем в Таможенный союз. Большинство респондентов — сторонников Евразийского союза говорят, что с русскими лучше", — заключил социолог.

Исследование проводилось с 15 по 28 марта. Максимальная погрешность составляет около 3%.

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Теги:
ЕАЭС, соцопрос, ЕС, Виктор Мокану



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