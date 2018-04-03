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Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: в Молдове не может быть "долгожителей" во власти

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Политолог Виктор Жук рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова над тем, почему в республике партии не могут долго удерживаться во власти.

"В Республике Молдова партии существуют только несколько циклов, они недолговечны. Исключением из этого правила стала только образованная в 1997 году Демократическая партия, которая дважды возрождалась. Другие проходят несколько циклов, после чего избиратели перестают оказывать им электоральную поддержку, и они теряют свое присутствие в органах власти", — отметил замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы, политолог Виктор Жук.

Заседание парламента Молдовы. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так было с коммунистами, либералами и либерал-демократами. Не исключено, что по их пути в небытие пойдут и другие, если не вынесут главного урока политической истории. Основная причина непостоянности электората — его разочарованность. Именно по этой причине, считает эксперт, за последние девять лет столь кардинально изменилось политическое поле республики.

"Ожидания людей по отношению к проевропейским партиям были очень большие, а результат оказался на очень низком уровне. Правление с 2009 года ассоциируется с многими коррупционными скандалами, ухудшением качества жизни, с инфляцией и массовым оттоком за рубеж. Поэтому люди думают, что придет другая партия и их чаяния будут разрешены", — добавил собеседник.

Вместе с партиями уходят и их лидеры, потерявшие доверие электората.

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В политическую борьбу вступают новые формирования, которые жадно расхватывает электорат в вечной надежде на то, что они-то точно реализуют их чаяния и мечты.

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Теги:
политические партии, молдова, Виктор Жук, Политика



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