Ющенко: визит Путина в Турцию важен на фоне скандала, развязанного Лондоном

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 3 апреля, осуществляет рабочий визит в Анкару. Кроме переговоров в узком составе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, 4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко обратил внимание на то, что визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой Путина до официальной церемонии вступления в должность президента России после мартовских выборов. По его словам, визит важен не только с точки зрения повестки дня, но и круга, в котором проблемы будут обсуждаться.

"Там встречи будут не только с Эрдоганом, к ним присоединится иранский лидер Рухани. Будут подняты вопросы по Сирии, которые хотя и отошли на второй план сегодня, но из-за стремительно развивающихся там событий, требуют определенных нововведений и корректировок", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По словам российского депутата, визит Путина в Анкару важен в контексте дипломатического скандала, который развернула Великобритания вокруг "дела Скрипаля".

"С учетом того, что 19 стран Европы солидаризировались с провокацией Лондона, естественно, что этот визит знаковый в геополитическом смысле", — заключил Ющенко.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдова, Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами.