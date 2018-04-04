Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Как глобальное изменение климата влияет на погоду в Молдове в эфире радиостудии Sputnik рассказала руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

Израильские ученые прогнозируют, что в случае сохранения выбросов парниковых газов в нынешних объемах, продолжительность летнего периода к середине века вырастет на 25%, а к концу — на половину. Таким образом, сухой и жаркий период в Израиле, Египте, Ливане и Турции увеличится до 6 месяцев, а сезон дождей сократится до двух.

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Глобальное потепление влияет и на погоду в нашей республике. Более того, продолжит влиять и дальше, уверена метеоролог Татьяна Миронова.

"Будет увеличиваться частота колебаний климата, больше будет жарких и холодных периодов, то есть экстремальность климата возрастет. И вторая проекция изменения климата указывает на то, что зима у нас будет мягче и короче", — сказала специалист.

В последние 20 лет короткие и теплые зимы стали не редкостью, отметила Миронова, не исключение и сезон 2017-2018 года.

"В этом году зима началась 9-14 января, тогда был зафиксирован устойчивый переход через ноль градусов. Декабрь был осенним по температурному режиму, но вот март получился на 1-2 градуса ниже нормы", — добавила синоптик.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, модели изменения климата в нашей стране предполагают, что у нас будет бурный рост температуры и осадков, при этом сухость климата увеличится.

"Отношение осадков, которые будут приходить, и температуры, которая будет расти, все равно будет непропорционально. У нас и так засушливый климат. Осадки не смогут компенсировать рост температур", — заключила специалист.