Кожокару: халатность молдавских маршрутчиков может привести к сотням жертв

Эксперт по безопасности дорожного движения Олег Кожокару рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, почему "вояж" в кишиневских рейсовых микроавтобусах превращается в езду на выживание.

Зачастую пассажиры кишиневских маршруток жалуются, что практически участвуют в гонках на выживание. Водители микроавтобусов, вынужденные зарабатывать на скорости и числе пассажиров, совершенно не обращают внимание на такие факторы, как безопасность и комфорт.

Более того, для тех, кто едет в набитом до краев салоне рейсового микроавтобуса по столичному бездорожью, любая выбоина может стать фатальной.

Между тем, никто не способен сегодня сказать, в каком состоянии выходят водители кишиневских маршруток на линию, не участвовали ли они вчера в шумных возлияниях, а сегодня за рулем подвергают опасности свою жизнь и безопасность пассажиров.

Какими в идеале должны быть кишиневские рейсовые микроавтобусы и сами маршрутчики? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по безопасности дорожного движения, заместитель председателя Союза автоводителей республики Олег Кожокару.