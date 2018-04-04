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Silvia Radu
© Photo: Primăria Municipiului Chişinău

Силвия Раду о своих мэрских амбициях: я еще не решила

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Одной из главных интриг предстоящей мэрской кампании остается возможное участие Силвии Раду в выборах 20 мая.

Временно исполняющая обязанности генерального примара Кишинева Силвия Раду рассказала корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова о том, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на выборах 20 мая.

Полтора месяца отделяет жителей муниципия Кишинев от выборов генерального примара.

Для некоторых отставка Дорина Киртоакэ стала "упавшим камнем" с души.

Силвия Раду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Силвия Раду рассказала, будет ли баллотироваться на пост мэра Кишинева

Для других — поводом задуматься о судьбе некогда уютного и комфортного города и причинах бесхозяйственности, которая подтачивала его облик и нервы кишиневцев и гостей столицы, ежедневно сталкивающихся с отсутствием комфорта.

И вот предстоит новый выбор, а соответственно — и новые надежды на то, что положение дел в столице раз и навсегда кардинально изменится: город начнет становиться более благоустроенным, современным, сохраняя в то же время шарм, доставшийся в качестве исторического наследия и старых строений.

Однако интригой предстоящей муниципальной выборной кампании в Кишиневе является вопрос, выдвинет ли временно исполняющая обязанности генерального примара Кишинева Силвия Раду свою кандидатуру для участия в выборах?

Накануне, в эфире одного из частных телеканалов Раду сообщила, что для нее лично такое решение принять крайне трудно.

"Меня не представляет никакая партия. Мне сложно одной идти на выборы, мне нужна поддержка, в первую очередь, кишиневцев, потому что они должны выбирать своего мэра. Я уверена, что мэр должен быть внепартийным в сложившейся ситуации. Хотя кандидат в мэры, который выдвигается партией, имеет больше возможностей", — заявила Раду.

Однако корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил задать врио генпримара Кишинева аналогичный вопрос уже сегодня, 4 апреля. Комментарий остался практически прежним и показал, что для Силвии Раду — это действительно очень сложный шаг.

Ответ на этот вопрос корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова дала сама Силвия Раду.

"Я еще не решила", — ответила врио генпримара в комментарии для Sputnik Молдова. 

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Теги:
Ион Чебан, Сильвия Раду, примэрия Кишинева, кандидаты, выборы, примэрия Кишинева, Сильвия Раду, Молдова, Кишинев


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