Журавлев: Молдова не нужна ЕС, вам боятся это сказать

Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радиостудии Sputnik рассказал о том, почему Брюссель официально не закрыл программу "Восточное партнерство", а жителей страны по-прежнему потчуют лозунгами о "светлом будущем" в ЕС.

"Мы продолжим движение по пути евроинтеграции!", "Молдова станет кандидатом в члены ЕС в 2019 году!", — все эти лозунги мы неоднократно слышали из уст как приезжавших в республику эмиссаров Брюсселя, так и от целой плеяды молдавских политиков.

Однако в сухом остатке — прекращение процесса внешнего макрофинансирования со стороны западных доноров и значительные задолженности по реализации пакета реформ, ответственность за имплементацию которых взяло на себя правительство республики, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться, зачем Брюсселю нужен "класс двоечников" в программе "Восточное партнерство", и почему этот проект не реанимируют и не закрывают? Каковы реальные цели Брюсселя в Молдове, и будет ли официально заявлено, что процесс евроинтеграции республики "временно прекращен"?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.