Косован: полиция упускает из вида борьбу с проституцией

Бывший вице-министр внутренних дел Геннадий Косован рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, почему правоохранительные органы наносят по молдавским "жрицам любви" лишь точечные удары.

Спрос рождает предложение, и одна из самых древнейших профессий процветает сегодня в Молдове. Так называемые "жрицы любви" были у нас и в советские времена, "активно трудятся" они также сегодня. Причем в наши дни доступ желающих к секс-услугам стал практически беспрепятственным.

Правоохранительные органы иногда рапортуют о борьбе с проституцией, однако "ночные бабочки", как мотыльки на огонек вновь слетаются в "злачные места" столицы, или в открытую публикуют предложения интимного характера на популярных сайтах.

И ценовая разница весьма разнообразна: от нескольких десятков до нескольких сотен евро.

Мы решили выяснить: продолжает ли Молдова оставаться популярной страной для секс-туризма, и почему правоохранительные органы решительно не пресекают проституцию в Молдове?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал полковник полиции в резерве, экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован.