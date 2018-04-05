Соснов: итоги визита Путина в Турцию долгоиграющие

Эксперт РИСИ говорит о серьезном расширении сотрудничества Турции и России.

Соснов: итоги визита Путина в Турцию долгоиграющие /

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пришел к заключению важных и взаимовыгодных для двух стран соглашений, об этом говорит эксперт РИСИ Георгий Соснов.

"Первый день визита начался с видеоконференции по случаю начала строительства атомной электростанции "Аккую" на берегу Средиземного моря. Общая стоимость проекта мощностью 4800 мегаватт оценивается в 20 миллиардов долларов. Он полностью финансируется российской компанией "Росатом", — сказал Соснов.

Впрочем, этим соглашением все не ограничилось.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Курс на сближение: о чем договорились Путин и Эрдоган в Анкаре

Речь шла и о политике. Путин и Эрдоган обсудили ключевые вопросы двусторонней и международной повестки, включая ситуацию в Сирии.

Поездка Владимира Путина в Анкару оказалась крайне продуктивной и "долгоиграющей", отметил эксперт.

"Стороны подписали ряд двусторонних документов: в области связи и информационных технологий, социальной политики, прав женщин и детей, спорта, и два соглашения по линии суверенного Российского фонда прямых инвестиций. После этого переговоры продолжились в трехстороннем формате, с участием президента Ирана Хасана Рухани", — резюмировал аналитик.