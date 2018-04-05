Американист: Трамп рассчитывает на хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп сделал противоречивые заявления. С одной стороны, он говорит о высылке 60 российских дипломатов, а с другой — о том, что готов наладить хороший диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik проанализировал последние заявления Дональда Трампа.

"У Трампа сохраняется ориентация на поддержание диалога с Россией. Здесь у него все еще есть инициатива, и он может ее проявить. А политические элиты США придерживаются тех же взглядов, что и западноевропейские лидеры. Они пришли к общему пониманию того, какая у них позиция по отношению к России — противостояние", — сказал Ярыгин.

Он отметил, что Трамп выбивается из внутриполитического дискурса США, это находит отражение в его противоречивых заявлениях на международном уровне.

"В европейском контексте заявления Трампа против России вполне логичны. Для европейского потребителя они носят ожидаемый характер. Они надеются, что у него не получится взаимодействовать с российской стороной, и создают условия, в которых у Трампа сузится окно возможностей для переговоров с Россией", — резюмировал эксперт.