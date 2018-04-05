Додон: вопрос признания приднестровских номеров будет решен уже в мае

Президент Республики Молдова Игорь Додон уверен, что есть возможность урегулировать проблему участия автомобилей с приднестровскими номерами в международном движении уже в ближайший месяц-полтора.

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"Я думаю, что решение этой проблемы близко. По моей информации, даже в эти дни проходит заседание рабочих групп на уровне экспертов для того, чтобы согласовать последние технические детали. Думаю, что в апреле все это согласуют, и не исключаю, что в мае будет проведено заседание в формате "5+2", где все утвердят. Это означает, что буквально в течение месяца-полутора техническое решение должно вступить в силу и начать применяться", — сообщил Додон.

По мнению президента, признание приднестровских регистрационных номеров станет прорывом в переговорном процессе и решит многолетнюю проблему свободного передвижения жителей региона за рубежом.

В июне 2016 года в ходе переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", прошедших в Берлине, стороны выразили готовность достичь конкретных договоренностей по пяти проблемам, среди которых вопрос использования зарегистрированных в Приднестровье легковых автомобилей в международном дорожном движении.

После подписания "Берлинского протокола" глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Приднестровья допускают возможность использования нейтрального дизайна номерных знаков и соответствующих документов. По его словам, жители региона должны получать их на территории левобережья.