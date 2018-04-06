Шаповалов: НАТО и Евросоюз не смогут защитить интересы Молдовы

Российский политолог и социолог говорит о том, стоит ли нашей стране "влезать в разборки" крупных соседей.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы объявило недавно о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с рядом западных стран — речь идет о "деле Скрипаля".

Стоит ли небольшим государствам "влезать в разборки" крупных геополитических игроков, и к чему это может привести — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов.

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"Стремиться любыми путями продемонстрировать свою лояльность разваливающимся, в общем-то, институциям, достаточно неосмотрительно. Если НАТО и ЕС не демонстрируют свою монолитность и цельность в настоящий момент, то совершенно очевидно, что они не смогут что-либо предоставить таким странам как Молдова и защитить их интересы", — сказал эксперт.