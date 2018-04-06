Смолин: извиняться перед Россией из-за Скрипаля не станут

Эксперты и специалисты из британской лаборатории "Портон Даун" не смогли с какой-либо уверенностью определить "точный источник" вещества, которым отравили шпиона Сергея Скрипаля его дочь.

Об этом заявил исполнительный директор Лаборатории оборонной науки и техники Гарри Айткенхед.

Что будет теперь? Какие шаги предпримет Британия и чего ждать от развития данной ситуации — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Лондон проявляет упорство и придумывает версии по "делу Скрипаля">>>

"Думаю ничего не произойдет особенного. Они проведут еще одну экспертизу и найдут еще какой-нибудь поворот в этой истории, чтобы заново обвинить Россию. Впрочем, когда они говорили о том, что вкололи антидоты пострадавшим, это были еще более неадекватные заявления. Откуда они знают, какие антидоты надо вкалывать, если они не являются страной, которая изобрела этот яд", — отметил эксперт.