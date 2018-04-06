Лянге: отношение к мигрантам в России и в Европе разное

Мигранты в России и в ЕС — чем они отличаются и отличаются ли вообще? По мнению общественного деятеля и журналиста Маргариты Лянге, которое она высказала в эфире радиостудии Sputnik, в Россию переселяются люди из одного информационного пространства.

"Мы родились в одной стране. Более того, с людьми, которым 45 лет и больше, мы учились по одним учебникам — это одно образовательное и информационное пространство. Это люди с хорошим русским языком. Нам легче было договориться, даже когда эти миграционные потоки пошли", — отметила Лянге.

Вместе с тем, по ее словам, сейчас ситуация сильно изменилась, приезжает молодое поколение, которое знает русский язык хуже.

Комментируя миграционные процессы за рубежом, эксперт добавила, что в Европе все иначе, туда прибывают люди из другого информационного поля.

"В Европе немножко другая история, ведь она изначально шла по пути резерваций. Вспомним, что было в Париже, как пригород взбунтовался и пошел все жечь. В России всегда была другая модель, мы никогда не поступали друг с другом подобным образом — по этническому признаку", — резюмировала Лянге.