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Экономист Татьяна Ларюшина
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Ларюшина: декларируемый рост экономики Молдовы не влияет на самых бедных

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Почему самые бедные слои населения не ощущают роста экономики и дополнительных поступлений в бюджет, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Отчеты молдавского правительства говорят о растущих поступлениях средств в бюджет за счет налогов. По данным Государственной налоговой службы, в 2017 году рост составил 18,6%, а за январь-февраль этого года увеличение достигло 20%. Как отметил глава ведомства Серджиу Пушкуца, сохранение тренда до конца года гарантирует существенный прирост налогов в казну государства. 

Покупатели в торговом зале гипермаркета
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Экономика Молдовы – взгляд без иллюзий

По мнению экономического эксперта Татьяны Ларюшиной, поступления в бюджет республики, действительно растут, однако это вряд ли почувствуют самые бедные слои населения.

"До выборов мы будем слышать о таких отчетах, но это абсолютно никак не повлияет и не может повлиять на улучшение экономической ситуации в стране в целом. Этих темпов недостаточно, при таких темпах роста большинство населения республики, которое очень бедное, не может почувствовать улучшения своего положения никоим образом", — отметила она.

Собеседница радиостудии Sputnik Молдова утверждает, что республика нуждается в более справедливой экономической модели, построение которой требует гораздо большей решимости и усилий со стороны властей.

"Остается дождаться парламентских выборов и увидеть, способно ли новое большинство производить эти структурные реформы, которые поменяют модель экономического роста на более справедливую для того, чтобы не только небольшая группа людей, контролирующих ситуацию, получала выгоды от экономического роста, а подавляющее большинство населения", — заключила специалист.

23 марта этого года Государственная налоговая служба Молдовы зарегистрировала рекордный объем поступлений в национальный публичный бюджет — 585,9 миллиона леев, в госбюджет — 468 миллионов леев, из которых 310 за счет подоходного налога.

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Теги:
бедные, рост, бюджет, экономика, Татьяна Ларюшина


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