Панов: низкая цена на квартиру, скорее всего, говорит о мошенничестве

О том, чего стоит опасаться при покупке квартиры в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по вопросам недвижимости Александр Панов.

Покупка квартиры является одним из самых важных приобретений в жизни человека, которое, как правило, сопровождается страхом быть обманутым мошенниками. Число таких жертв, вложивших деньги в покупку жилья в еще не построенном здании в Молдове, неуклонно растет.

Эксперт по вопросам недвижимости Александр Панов отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что прежде, чем выбирать подходящее жилье, необходимо проанализировать ценовую политику.

"Нужно хорошо изучить рынок недвижимости, и выяснить среднюю цену за квадратный метр. Если вы увидели, что стоимость квартиры ниже среднего показателя, обязательно насторожитесь. Я практически уверен, что это будет мошенничество", — заявил Александр Панов.

По его словам, помимо цены следует узнать как можно больше информации о застройщике.

"Посмотрите, какие проекты он уже реализовал, есть ли у него сайт, и какая информация там представлена. Обратите внимание на количество его готовых проектов. Если вы видите, что он ведет строительство одновременно нескольких объектов, и ни один еще не закончил, то даже не стоит с ним связываться", —заключил эксперт.