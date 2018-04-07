Сильвия Раду: я снесу все незаконные постройки

О своих намерениях она рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Категорически я готова, и я это собираюсь сделать, если у меня представится такая юридическая возможность", — сказала она.

По ее словам, примером развития города может служить Москва, которая приобрела единый облик благодаря стратегическому видению того, какой должна быть столица.

"Этот город менялся, потому что все незаконные строения были снесены. Этот город сейчас может быть примером того, как можно им управлять, и какой может быть столица. А какой у них сайт общения с городским руководством. Ты заходишь на сайт и решаешь свои проблемы, тебе не надо идти в примэрию с мешком денег", — добавила она.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксклюзив: Силвия Раду рассказала о разоблачениях коррупционных схем в Кишиневе

Сильвия Раду уверена, что и Кишинев можно сделать красивым, современным и удобным городом.

"Нужно провести внутренние реформы, убрать всех коррупционеров, поставить современную систему управления. Это не так долго, система внедряется в течение нескольких месяцев, если правильно подойти к вопросу. Ставишь механизм, исключаешь человеческий фактор, который представляет собой 80-90 процентов коррупционных схем, и у тебя будет механизм, который будет работать как часы, независимо от того, какой политик будет им управлять", — заключила собеседница.