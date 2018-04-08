Стариков: в мире появились новые центры силы

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад не добиваться преимуществ за счет России.
"На Западе должны осознать, что добиться преимуществ для себя за счет России бесперспективно, в одни ворота играть больше не получится", — сказал Лавров.
Комментируя эту мысль в эфире радио Sputnik, политик и лидер партии "Великое Отечество" Николай Стариков отметил, что Западу не нравятся правила, которые диктует многополярный мир.
"Многополярной мир диктует несколько иную конструкцию — мощный Китай, восстанавливающаяся Россия, возможно, появляющиеся другие центры силы подталкивают мир к осознанию того, что теперь центров решений должно быть несколько. А это значит, что интересы каждого из них должны учитываться. Каждый из них должен быть услышан", — объяснил Стариков.
Однако, как отметил эксперт, Запад занимает "страусиную позицию" — не хочу ничего слышать, знать и видеть.
Год после Brexit: как Лондон потерял позиции в Европе>>>
"Последние события с искусственным надуванием и, боюсь сказать, искусственным созданием "дела Скрипалей" говорит нам о том, что Запад собирается продолжать политику давления на Россию с целью заставить ее отказаться от собственных национальных, геополитических и каких угодно интересов", — добавил политик.