Холодков: возрождению экономики США угрожает торговая война с Китаем

Эксперт РИСИ говорит о набирающем силу экономическом противостоянии двух крупных мировых держав.

Идеи и планы, связанные с возрождением экономики США и ускорением экономического роста, объявленные президентом США Дональдом Трампом, скорее всего не сбудутся, из-за разворачивающейся торговой войны с Китаем — такое мнение высказывает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

"Министерство коммерции КНР объявило о введении пошлин на импорт американских товаров. В список вошли 128 позиций. Этот шаг Поднебесной — ответная мера против повышенных пошлин на импорт алюминия и стали, введенных Трампом несколько недель тому назад", — сказал аналитик.

Китай вводит пошлины на товары агропромышленного комплекса США, оказывая влияние на благополучие тех штатов страны, которые избрали действующего президента.

© AFP 2018/ Nicholas Kamm Долой скучный официоз: Трамп выбросил речь о налогах и обсудил мигрантов

Ощутимый удар будет связан с введением пошлин на американскую сою, уверен эксперт.

Санкции США против России: почему Вашингтон снова просчитался>>>

"Значительная часть американского сельскохозяйственного экспорта сейчас идет в КНР. Туда уходит около 62% произведённой сои, примерно так обстоят дела и с такими товарами, как сорго, кукуруза, пшеница, хлопок, свинина и так далее. При этом на последних президентских выборах за Трампа проголосовали 290 выборщиков, подавляющее число их представляли штаты, где развито сельскохозяйственное производство", — отметил Холодков.