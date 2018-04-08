Виловатых: второго референдума в Великобритании не будет

Понятно, что речь идет о России. Именно такого мнения придерживается эксперт РИСИ, аналитик Анна Виловатых.
"Жесткая риторика и дипломатические уколы со стороны британских властей в отношении России, безусловно, стали прецедентом в мировой дипломатической практике. Хотя британцы на это смотрят по-своему и реализуют собственную стратегию по достижению национальных целей страны", — сказала эксперт.
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Аналитик напомнила, что ЕС предложил Великобритании установить на границе между Ирландией и Северной Ирландией зоны общей ответственности.
Их смысл — сохранить единое пространство и предоставить Северной Ирландии возможность остаться в Таможенном союзе, для минимализации негативных последствий Brexit-а, однако Британия на это не пойдет из-за угрозы территориальной целостности, говорит Виловатых.
Вместе с тем эксперт утверждает, что вероятность нового референдума о месте Великобритании в ЕС стремится к нулю.
"Проведение еще одного референдума крайне маловероятно, так как переговоры уже идут полным ходом, и поднимать вопрос об этом можно уже по итогам сделки, которую правительство Терезы Мэй согласует с Евросоюзом", — резюмировала эксперт.