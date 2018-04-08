Виловатых: второго референдума в Великобритании не будет

Эксперт РИСИ говорит о том, как Британия пытается сплотить ЕС в своих целях.

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Великобритания в последнее время старается сделать все возможное, и даже сверх того, для сплочения европейцев, демонстрируя этим, что ценности западного мира гораздо важнее, чем влиятельный игрок на мировой арене, которому Запад привык противостоять на протяжении всей своей истории.

Понятно, что речь идет о России. Именно такого мнения придерживается эксперт РИСИ, аналитик Анна Виловатых.

"Жесткая риторика и дипломатические уколы со стороны британских властей в отношении России, безусловно, стали прецедентом в мировой дипломатической практике. Хотя британцы на это смотрят по-своему и реализуют собственную стратегию по достижению национальных целей страны", — сказала эксперт.

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Аналитик напомнила, что ЕС предложил Великобритании установить на границе между Ирландией и Северной Ирландией зоны общей ответственности.

Их смысл — сохранить единое пространство и предоставить Северной Ирландии возможность остаться в Таможенном союзе, для минимализации негативных последствий Brexit-а, однако Британия на это не пойдет из-за угрозы территориальной целостности, говорит Виловатых.

Вместе с тем эксперт утверждает, что вероятность нового референдума о месте Великобритании в ЕС стремится к нулю.

"Проведение еще одного референдума крайне маловероятно, так как переговоры уже идут полным ходом, и поднимать вопрос об этом можно уже по итогам сделки, которую правительство Терезы Мэй согласует с Евросоюзом", — резюмировала эксперт.