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Анна Виловатых
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Виловатых: второго референдума в Великобритании не будет

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Эксперт РИСИ говорит о том, как Британия пытается сплотить ЕС в своих целях.

 

Великобритания в последнее время старается сделать все возможное, и даже сверх того, для сплочения европейцев, демонстрируя этим, что ценности западного мира гораздо важнее, чем влиятельный игрок на мировой арене, которому Запад привык противостоять на протяжении всей своей истории. 
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Понятно, что речь идет о России. Именно такого мнения придерживается эксперт РИСИ, аналитик Анна Виловатых.

"Жесткая риторика и дипломатические уколы со стороны британских властей в отношении России, безусловно, стали прецедентом в мировой дипломатической практике. Хотя британцы на это смотрят по-своему и реализуют собственную стратегию по достижению национальных целей страны", — сказала эксперт.

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Аналитик напомнила, что ЕС предложил Великобритании установить на границе между Ирландией и Северной Ирландией зоны общей ответственности. 

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Их смысл — сохранить единое пространство и предоставить Северной Ирландии возможность остаться в Таможенном союзе, для минимализации негативных последствий Brexit-а, однако Британия на это не пойдет из-за угрозы территориальной целостности, говорит Виловатых.

Вместе с тем эксперт утверждает, что вероятность нового референдума о месте Великобритании в ЕС стремится к нулю.

"Проведение еще одного референдума крайне маловероятно, так как переговоры уже идут полным ходом, и поднимать вопрос об этом можно уже по итогам сделки, которую правительство Терезы Мэй согласует с Евросоюзом", — резюмировала эксперт.

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Теги:
референдум, Анна Виловатых, Политика


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