Яковлев: устойчивость к антибиотикам стала угрозой нацбезопасности

Только за прошлый год в США выявлено более 220 случаев серьезных инфекций. Они вызваны бактериями, устойчивыми к большинству антибиотиков и способны передавать свои неуязвимые гены другим микроорганизмам. Многие страны уже признали устойчивость к антибиотикам как угрозу национально безопасности.

Одна из них — США, где в мае 2016 года был выявлен первый случай инфекции, не поддающейся лечению ни одним антибиотиком.

"Ситуация, действительно, драматичная. потому что многие страны расценивают устойчивость к антибиотикам как угрозу национальной безопасности. Если устойчивые бактерии будут распространяться с такой скоростью, с какой они распространялись в течение последних 10-15 лет, это может привести к тому, что инфекционные заболевания станут малоизлечимые. И тогда, действительно, инфекции опять станут основной причиной смерти населения земного шара", — сказал профессор кафедры Госпитальной терапии Московского Государственного Медицинского Университета имени Сеченова в эфире радио Sputnik.

По его словам, это не те бактерии, от которых люди гибли на протяжении эволюции в средние века. Это не возбудитель чумы, ни проказы, ни холеры. Это самые что ни на есть обычные микробы, которые живут вместе с нами.