Политолог: внедрение искусственного интеллекта в вооружение неизбежно

О том, как создание вооружения с использованием искусственного интеллекта скажется на человечестве в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Андрей Кошкин.

Более 50 мировых экспертов в сфере робототехники приняли решение бойкотировать Корейский институт передовых технологий (KAIST), создавший лабораторию по разработке вооружения с искусственным интеллектом. Специалисты выразили опасение, что такая инициатива приведет к созданию роботов-убийц.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире радио Sputnik о том, что модернизировать современное вооружение без искусственного интеллекта невозможно.

"Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что искусственный интеллект — это прорывные технологии, которые, в любом случае, будут на вооружении у человечества. Другой вопрос заключается в том, как это повлияет на жизнь и развитие всего человечества. Одни говорят, что это будет помощь, другие — что это некая "дорога в ад". Одной из причин второго является разработка роботов и применение их в военной сфере", — отметил Андрей Кошкин.

По его словам, для того, чтобы использование искусственного интеллекта в вооружении не привело к негативным последствиям необходимо, что бы вся его робота контролировалась человеком.

"Невозможно говорить о каком-то инновационном рывке в современном вооружении, если там не будет искусственного интеллекта. На сегодняшний день необходимо стараться достигнуть высот в этой сфере, но человек всегда должен это контролировать", — заключил эксперт.