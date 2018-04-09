Колацки: приднестровский конфликт — это головоломка по типу "Кода да Винчи"

Политолог говорит о том, каким может стать решение приднестровского вопроса и когда это произойдет

Приднестровский вопрос, к сожалению, не имеет простых способов решения и больше всего он напоминает сложных пазл — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала Доцент кафедры политических наук МолдГУ Анжела Колацки.

"Ситуация с разрешением этого вопроса сложная. Мне видится, что ключ к решению не лежит только в Кишиневе, Бухаресте, Москве, Вашингтоне либо где-то еще. Этот конфликт — головоломка по типу "Кода на Винчи", и части этой криптограммы находятся в каждом из этих городов, участников переговорного процесса", — заявила политолог.

Более того, по мнению эксперта, некоторым представителям политической элиты в различных странах выгодны замороженные конфликты, как способ давления и повод для спекуляций, утверждает эксперт.

"На уровне простых граждан проблем нет. На уровне деклараций политиков — все говорят хорошо и красиво. Для некоторых экономических и политических вопросов, к сожалению, выгодно иметь этот конфликт в неразрешенном виде", — сказала Колацки.